Графіки відключення світла в Україні вже є, але їх поки що не застосовують, — Міненергетики

Як розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, графіки вже розроблено для всіх регіонів. Це зроблено для того, щоб уникнути ситуацій, які були ще минулої зими.

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Графіки відключень світла в Україні вже є, проте поки що вони застосовуватися не будуть. Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, ймовірні вимкнення світла можуть розпочатися лише в тому разі, якщо будуть значні пошкодження в разі російських обстрілів. Ба більше, зараз, навіть якщо виникає певний дефіцит, Україна може покрити його завдяки імпорту із сусідніх країн.

Гринчук також сказала, що графіки вже розроблені для всіх регіонів. Це зроблено для того, щоб уникнути ситуацій, які були ще минулої зими.

"Ми маємо бути готові до будь-яких ситуацій і маємо забезпечити справедливий розподіл електроенергії для всіх споживачів. Тому графіки дійсно є, але запровадження їх поки що не планується", — пояснила заступниця міністра.

Відключення світла в Україні: оцінка ситуації від "Укренерго"

Зазначимо, що 8 грудня в "Укренерго" повідомили, що споживання в Україні триває на рекордному рівні за цей опалювальний сезон. Тому довелося залучати з 11:00 до 19:00 аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

"У енергосистеми зберігається важка ситуація. Споживання через похолодання тримається на найвищому за опалювальний сезон рівні", — зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, що 6 грудня повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК. За даними енергетичної компанії, без опалення залишилися жителі населеного пункту поруч зі станцією. Водночас скрізь, де не було світла через негоду, відновлено електропостачання.