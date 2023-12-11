Армія США отримала перші бойові зразки балістичних ракет малої дальності PrSM

Повідомляють, що на сьогодні армійці мають у своєму розпорядженні базову модифікацію PrSM, яка здатна уражати тільки статичні цілі.

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Армія США 8 грудня отримала перші зразки балістичних ракет малої дальності Precision Strike Missile (PrSM), яка має замінити наявну армійську тактичну ракетну систему MGM-140 ATACMS. Про це повідомили в The War Zone.

"Сьогодні армія підтвердила отримання першої партії PrSM, але не повідомила, скільки всього ракет перебуває на озброєнні", — зазначили оглядачі.

Помічник міністра армії США із закупівель Даг Буш заявив, що високоточна ракета PrSM забезпечить американські сили "цілодобовим, всепогодним потенціалом, який протистоятиме здатності супротивника проводити бойові маневри та операції ППО".

"Швидке розроблення і постачання цього озброєння є яскравим прикладом того, як армія активно використовує нові повноваження Конгресу щодо закупівель", — сказав Буш.

Згідно з бюджетним запитом армії на 2024 фінансовий рік, поточна вартість кожної з цих ракет становить трохи менше ніж 3,5 млн доларів.

Особливості PrSM

Наразі армія США має базову модифікацію ракет PrSM. Вони мають систему високоточного наведення, але призначені поки тільки для ураження статичних цілей.

В якості установки для нових ракет використовується відома РСЗВ серії M270. Одна пускова установка такого типу може одночасно нести до чотирьох снарядів PrSM.

Експерти зазначають, що на сьогодні армія не розкриває точної максимальної дальності стрільби PrSM, заявляючи лише, що вона становить не менше 400 км. Однак у розсекреченому звіті Пентагону за програмою Selected Acquisition Report (SAR), опублікованому на початку цього року, ідеться про те, що насправді вона становить близько 500 км і може зрости до 650 км.

У пресрелізі компанії-виробника ракети Lockheed Martin сказано, що ракета для наведення на ціль здатна маневрувати на "гіперзвукових швидкостях" — експерти уточнили, що на останніх етапах польоту швидкість ракети досягає 5 Махів (6125 км/год).

Нагадаємо, 2022 року армія США замовила 54 далекобійні керовані ракети Precision Strike Missile. За даними видання Shepard, розробники планували налагодити серійне виробництво цих ракет до вересня 2025 року.