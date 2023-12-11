Армия США получила первые боевые образцы баллистических ракет малой дальности PrSM

Сообщается, что на сегодняшний день армейцы располагают базовой модификацией PrSM, которая способна поражать только статические цели.

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Армия США 8 декабря получила первые образцы баллистических ракет малой дальности Precision Strike Missile (PrSM), которая должна заменить существующую армейскую тактическую ракетную систему MGM-140 ATACMS. Об этом сообщили в The War Zone.

"Сегодня армия подтвердила получение первой партии PrSM, но не сообщила, сколько всего ракет находится на вооружении", — отметили обозреватели.

Помощник министра армии США по закупкам Даг Буш заявил, что высокоточная ракета PrSM обеспечит американские силы "круглосуточным, всепогодным потенциалом, который будет противостоять способности противника проводить боевые маневры и операции ПВО".

"Быстрая разработка и поставка этого вооружения является ярким примером того, как армия активно использует новые полномочия Конгресса по закупкам", — сказал Буш.

Согласно бюджетному запросу армии на 2024 финансовый год, текущая стоимость каждой из этих ракет составляет чуть менее 3,5 млн долларов.

Особенности PrSM

В настоящее время армия США располагает базовой модификацией ракет PrSM. Они имеют систему высокоточного наведения, но предназначены пока только для поражения статичных целей.

В качестве установки для новых ракет используется известная РСЗО серии M270. Одна пусковая установка такого типа может одновременно нести до четырех снарядов PrSM.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день армия не раскрывает точную максимальную дальность стрельбы PrSM, заявляя лишь, что она составляет не менее 400 км. Однако в рассекреченном отчете Пентагона по программе Selected Acquisition Report (SAR), опубликованном в начале этого года, говорится, что на самом деле она составляет около 500 км и может вырасти до 650 км.

В пресс-релизе компании-производителя ракеты Lockheed Martin сказано, что ракета для наведения на цель способна маневрировать на "гиперзвуковых скоростях" — эксперты уточнили, что на последних этапах полета скорость ракеты достигает 5 Махов (6125 км/ч).

Напомним, в 2022 году армия США заказала 54 дальнобойных управляемых ракет Precision Strike Missile. По данным издания Shepard, разработчики планировали наладить серийное производство этих ракет к сентябрю 2025 года.