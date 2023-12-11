Шантажують і погрожують: росіяни мають намір відбирати землі в українців на ТОТ, — ЦНС

За даними підпілля, росіяни проводять політику шантажу на тимчасово окупованих територіях для того, щоб місцеві жителі були мотивовані отримувати паспорти РФ.

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Російська Федерація має намір здійснити перегляд земельних ділянок на окупованих територіях з подальшим прагненням "націоналізувати" ділянки, на яких власники відмовилися переоформити права власності. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Для того щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт Росії. Отже, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях", — повідомляють у ЦНС.

При цьому росіяни погрожують відбирати і майно українців, побудоване на таких земельних ділянках.

У ЦНС наголошують, що допомога окупантам у відборі земельних ділянок українців і побудов на їхній території загрожує зрадникам аналогічними заходами під час деокупації.

"Конфіскація майна є одним із заходів покарання за колабораціонізм", — попередили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях росіяни планують дітей віком від 14 років направляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації

Крім того, 5 грудня в ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог розвиває мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків. "Центр військово-спортивної підготовки" відкрили на базі псевдоколеджу в Луганську.

Також 24 листопада стало відомо, що російські окупанти змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати військовим ЗС РФ, які дістали поранення. Старшокурсників відправляють на роботу у військові госпіталі як на практику.