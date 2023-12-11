Зміни до правил мобілізації: в Міноборони повідомили про спеціальності, яких потребують в ЗСУ

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, кого першочергово набирають через рекрутингові компанії, а також чи можна ознайомитися із загальним обсягом потреб ЗСУ.

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В Україні готують законопроєкти зі змінами до правил мобілізації. До початку нового року має з'явитися роз'яснення щодо мобілізації у 2024 році. Водночас в країні вже тривають деякі зміни, до прикладу, цифровізація військово-лікарських комісій (ВЛК). Також Фокус повідомляв, що до призову долучилися рекрутингові компанії. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла NV, на які спеціальності набирають зараз людей до ЗСУ, та на що впливає рекрутинг.

Від початку 2022 року почали діяти перші рекрутингові компанії, які допомагали знаходити фахівців на потрібні посади.

Від осені 2023 року Міноборони України почало перемовини, і офіційно підписало контракт спочатку із Lobby X, а потім із Work.ua та Robota.ua, які також стали розміщувати вакансії з військових частин.

За словами Калмикової, мобілізація в Україні врегульована законодавчо. Для призову необхідно уточнити персональну інформацію, перевірити наявність права на відстрочку та придатність до військової служби за наказом Міноборони № 402.

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За інформацією заступниці міністра, для перевірки персональних даних та наявності відстрочки уповноважені представники вручають повістки про уточнення даних.

Що відбувається після вручення повістки

Після отримання повістки керівник ТЦК може направити військовозобов'язаного пройти військово-лікарську комісію. Якщо в людини є хронічні захворювання, лікарі ВЛК скерують на додаткове обстеження.

За рішенням ВЛК військовозобов'язаний може бути мобілізований. Тож його направлять до навчального центру за спеціальністю.

Скільки триватиме навчання

Для стрільця навчання триває мінімум один місяць. Якщо посада або спеціальність інша ― навчання може тривати до трьох місяців або здійснюватися за кордоном. Це також залежить від військового досвіду мобілізованих.

Які спеціальності затребувані

Заступниця міністра оборони пояснила, що зараз до лав Сил Оборони потрібні усі спеціальності. Через рекрутингові компанії набирають чоловіків усіх спеціальностей, від штурмовиків до операторів БПЛА, але весь обсяг потреб ЗСУ засекречено.

"Я би не хотіла розділяти, адже фахівці потрібні різні. Я не зможу сказати, яких більше треба, яких менше, тому що це інформація, яка становить таємницю. Але я би хотіла зауважити, що відгукуються на вакансії як оператора БПЛА, так і на вакансії штурмовиків. (…) Я скажу так — для того, щоб робити висновки про те, наскільки актуальна та чи інша спеціальність серед шукачів роботи і серед тих людей, які роблять вибір залучитися до лав ЗСУ, нам необхідно попрацювати місяць-два, щоб зібрати статистику", ― пояснила вона.

За її словами, Міноборони й надалі нарощуватиме співпрацю із рекрутинговими компаніями.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація. Щонайменше до 14 лютого 2024 року, згідно із законопроєктом, проведення мобілізації та воєнний стан триватимуть.

Наразі підставою для мобілізації все ще є отримання повістки. Поки цей процес не зміниться, і військовозобов'язані так само отримуватимуть три типи повісток.