Непросте завдання: Росія глушить американську високоточну зброю ЗСУ, — Пентагон

Американський генерал Антоніо Агуто відзначив "високу адаптивність" російських військ у питанні придушення високоточного озброєння. Тому США необхідно вдосконалювати свої системи і робити їх стійкими та гнучкими.

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Генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто заявив, що різні американські високоточні боєприпаси, які були надані Україні, швидко забезпечили деякі тактичні переваги українським військам. Однак ці переваги були зведені нанівець засобами РЕБ російських сил, що стало проблемою для командування. Про це 12 грудня повідомили в Defence One.

"Придушення деяких наших більш точних можливостей є непростим завданням", — зазначив Агуто, який із грудня 2022 року очолює групу з координації військової допомоги Україні.

Оглядачі нагадали, що раніше представники Пентагону вже говорили про глушіння росіянами високоточних ракет, поставлених США, внаслідок чого українським військам разом з американськими партнерами довелося шукати контрзаходи. Проблемою залишається те, що ЗС РФ шукають нові способи придушення цих боєприпасів. Наприклад, у противника є такі системи, які здатні створювати перешкоди та блокувати сигнали GPS на відстані до 25 км. Такі засоби здатні не тільки створити проблеми для операторів безпілотників, а й перешкодити роботі супутникової інтернет-системи Starlink.

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Тому Агуто вважає, що Пентагону необхідно вдосконалювати своє озброєння та обладнання, щоб воно було "досить стійким і гнучким" і мало можливість протистояти противнику. Водночас генерал також відзначив "дуже високу адаптивність" російських військ.

"Протягом кількох тижнів або місяців після того, як ми застосуємо щось на полі бою, наші супротивники можуть знайти способи або порушити, або протистояти деяким із цих можливостей", підкреслив американський генерал.

Нагадаємо, за інформацією CNN, ЗС РФ створили потужну лінію оборони, використовуючи системи РЕБ, такі як "Поле-21". Вони не дають HIMARS і Excalibur точно вражати цілі.