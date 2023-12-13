Українські винищувачі можуть отримати нове озброєння, — Міноборони про співпрацю із США

За словами заступника Міноборони Івана Гаврилюка, під час візиту обговорювали питання співпраці із США у сфері авіації.

Related video

У США відбулася оборонна конференція з представниками української оборонки. Заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю "АрміїInform" розказав деталі співпраці.

За словами Гаврилюка, представники Міноборони обговорювали з американськими колегами спільну роботу одразу в кількох сферах.

"У Вашингтоні представники Міноборони України обговорювали зі своїми колегами постачання нашому війську боєприпасів, безпілотних, роботизованих систем, засобів РЕБ, модернізацію літаків ЗСУ", — розказав Гаврилюк.

Проте деталей він називати не став. Автори видання припускають, що може йтися про встановлення на українські літаки обладнання для застосування ракет іноземного виробництва.

Наразі в складі українських Повітряних сил є 4 літаки радянського виробництва:

винищувачі Су-27;

винищувачі МіГ-29;

бомбардувальники Су-24;

штурмовики Су-25.

Відомо, що Су-24 переобладнали для пуску крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Винищувачі МіГ-29 стали носіями протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Літаки Су-27, зі свого боку, запускають кориговані авіабомби JDAM-ER. А штурмовики Су-25 отримали некеровані ракети Zuni.

Нагадаємо, 24 серпня авіація знищила російський штаб керованими бомбами JDAM-ER у Запорізькій області

8 травня в мережі показали наслідки удару ракетою AGM-88 HARM по російському ЗРК "Тор".