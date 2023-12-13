Українські винищувачі можуть отримати нове озброєння, – Міноборони про співпрацю з США

За словами заступника Міноборони Івана Гаврилюка, під час візиту обговорювали питання співпраці з США у сфері авіації.

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В США відбулась оборонна конференція з представниками української оборонки. Заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю АрміїInform розказав деталі співпраці.

За словами Гаврилюка, представники Міноборони обговорювали з американськими колегами спільну роботу одразу в кількох сферах.

"У Вашингтоні представники Міноборони України обговорювали зі своїми колегами постачання нашому війську боєприпасів, безпілотних, роботизованих систем, засобів РЕБ, модернізацію літаків ЗСУ", — розказав Гаврилюк.

Проте деталей він називати не став. Автори видання припускають, що мова може йти про встановлення на українські літаки обладнання для застосування ракет іноземного виробництва.

Наразі в складі українських Повітряних сил є 4 літаки радянського виробництва:

винищувачі Су-27;

винищувачі МіГ-29;

бомбардувальники Су-24;

штурмовики Су-25.

Відомо, що Су-24 переобладнали для пуску крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Винищувачі МіГ-29 стали носіями протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM. Літаки Су-27 своєю чергою запускають кориговані авіабомби JDAM-ER. А штурмовики Су-25 отримали некеровані ракети Zuni.

Нагадаємо, 24 серпня авіація знищила російський штаб керованими бомбами JDAM-ER на Запоріжжі.

8 травня у мережі показали наслідки удару ракетою AGM-88 HARM по російському ЗРК Тор.