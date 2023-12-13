У РФ можуть бути великі запаси ракет 48Н6 для С-400: прийняли на озброєння ще у 1990-му

Російська оборонка здатна виготовляти понад 500 зенітних ракет, в тому числі сімейства 48Н6. Саме їх ворог і застосовує для обстрілів по українським містам.

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Під час обстрілу Києва в ніч з 12 на 13 грудня окупанти, ймовірно, застосували зенітні ракети 48Н6. Вони були прийняті на озброєння ще у 1990 році. Про це повідомляє Defense Express.

Як зазначають експерти видання, російські джерела вказують, що сімейство зенітних ракет 48Н6 були прийняти на озброєння ще в СРСР у 1990 році. Комплекс С-400 зʼявиться на озброєні РФ через 227 років у 2007 році. Відтак окупанти можуть володіти великими запасами ракет 48Н6. Їхня кількість може дозволити Кремлю вважати доцільним удар зенітними ракетами по українській території.

Також в аналітичному центрі Jamestown Foundation ще на початку 2023 року зазначали, що російський оборонно-промисловий комплекс може робити до 500 ракет 48Н6. Щобільше, в жовтні у Москві відкрили новий корпус для виробництва зенітних ракет, в тому числі й ракет 48Н6.

Схема транспортно-пускового контейнеру ракети 48Н6

Концепцію застосовувати наземні ракети для ударів по наземних цілях теж передбачили в Радянському союзі ще під час проєктування С-300. Замінити можливість ударів по наземних цілях мав би новий оперативно-тактичний ракетний комплекс "Гермес". Проте роботи з його розробки досі не завершені. Відтак у ЗС РФ вирішили перейти до ракетного терору проти українських міст.

Нагадаємо, 4 жовтня у РФ заявили про розробку нової ракети для ЗРК С-400 для ударів по землі.

26 листопада у британській розвідці повідомили, чому РФ перемістила ЗРК С-400 з Калінінграда.