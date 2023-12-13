"Рекорд за свавіллям": у РФ масово призивають в армію непридатних до служби, — росЗМІ

Непридатних до служби росіян можуть забрати до війська за одним із трьох сценаріїв: людину із захворюванням ловлять під час облави і відправляють до частини, призовники отримують позначку "придатний", незважаючи на надані медичні документи, або її відправляють на фронт за відсутністю підтверджувальних документів.

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Сотні непридатних за здоров'ям росіян відправили на службу під час осіннього призову в РФ. Про це повідомляє російське видання "Вот Так".

За листопад, за даними джерела, силовики здійснили щонайменше 73 облав на призовників по всій країні. При цьому багатьох оформляють на службу одним днем, не беручи до уваги документи про проблеми зі здоров'ям.

На те, що порушення під час осіннього призову мають масовий характер, вказує також статистика судів. За даними реєстру поданих у Москві позовів, з 1 жовтня (коли розпочався призов) до 12 грудня зареєстровано 1037 справ, у яких відповідачем виступає призовна комісія. Росіяни оскаржують відмови у звільненні від служби, у відстрочці або в направленні на необхідні медичні обстеження.

При цьому значна частина порушень відбувається в Москві та Підмосков'ї.

"Цей осінній призов ставить рекорд за свавіллям. І це свавілля відбувається саме в Москві", — каже директор організації "Школа призовника" Олексій Табалов.

На його думку, це може бути пов'язано "з тим, що Москва регулярно не виконує план із призову", але точна причина невідома.

За словами Табалова, є три основні сценарії, за якими непридатних до служби людей можуть забрати в армію. У першому людину з тим чи іншим захворюванням ловлять під час облави і відправляють у частину або ж запрошують до військкомату "на уточнення даних", але замість цього відразу проводять консультативні заходи. У результаті людина опиняється на них без документів, що підтверджують хворобу, і її відправляють на службу.

За другим сценарієм призовники отримують позначку "придатний", незважаючи на надані медичні документи. У таких випадках постраждалі намагаються оскаржити рішення комісії і їх відправляють на контрольний медичний огляд (КМО). Призовники приходять на КМО і отримують відмову в задоволенні скарг, після чого їх не відпускають, а відправляють у війська.

За третього сценарію в людини є захворювання, але немає документів, що його підтверджують.

"Пустив ситуацію на самоплив і думає, що військкомат його не шукає. А тут раз його хапають на роботі, на вулиці або вдома, тягнуть у військкомат і завжди вдень призивають. <...> Якщо ви хочете захистити свої права, то треба підготуватися заздалегідь, щоб не опинитися в полоні", — пояснює Табалов.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін видав указ про збільшення армії на 170 тисяч осіб. Тепер штатна чисельність ЗС РФ становитиме 2,2 мільйона осіб.

У ЗМІ поінформували, що російська армія зазнає великих втрат в Україні і більшість окупантів гине під час штурмів.