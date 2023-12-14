Дали відсіч росіянам: бійці ССО показали знищення ЗС РФ під Куп'янськом (відео)

Для знищення російських військових та їхньої техніки українські бійці використали різні види зброї. Після вдалих ударів противник гинув, а в небо здіймався густий чорний дим.

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На Куп'янському напрямку бійці Сил Спеціальних операцій Збройних сил України показали знищення російських військових. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч російським окупаційним військам", — йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі ССО опублікували відео, у якому показали успішну роботу операторів третього окремого полку, які проводять спеціальну розвідку, виявляють ворожу позиції, військову техніку та скупчення особового складу ЗС РФ, корегують та завдають вогневого ураження по цілях росіян.

Зокрема, у ролику українські військові продемонстрували, як заряджають різні види зброї, які завдають влучних ударів по ворогу. В результаті в небо здіймається густий чорний дим, а окупанти гинуть. Також бійці показали, як запустили безпілотний літальний апарат та атакували окупантів.

"Йдемо далі!" — додали в ССО.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що бійці ССО знищили командно-спостережний пункт ЗС РФ на лівому березі Херсонської області. За допомогою ударних БпАК оператори завдали вогневого ураження по ворожій цілі в тимчасово окупованих Олешках. Українські захисники перехопили розмову окупантів, які говорили про те, що приліт відбувся тоді, коли ті сіли повечеряти.

12 грудня аналітики DeepState розповіли про ефективну роботу бійців 88-го батальйону 35-ї ОБрМП, в результаті чого російські військові зазнали втрат на західних околицях Кринок в Херсонській області.