Дали отпор россиянам: бойцы ССО показали уничтожение ВС РФ под Купянском (видео)

Для уничтожения российских военных и их техники украинские бойцы использовали различные виды оружия. После удачных ударов противник погибал, а в небо поднимался густой черный дым.

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На Купянском направлении бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показали уничтожение российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram.

"ССО Украины продолжают работать на всех операционных направлениях и совместно с другими подразделениями Сил обороны давать отпор российским оккупационным войскам", — говорится в сообщении.

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В пресс-службе ССО опубликовали видео, в котором показали успешную работу операторов третьего отдельного полка, которые проводят специальную разведку, обнаруживают вражескую позиции, военную технику и скопления личного состава ВС РФ, корректируют и наносят огневое поражение по целям россиян.

В частности, в ролике украинские военные продемонстрировали, как заряжают различные виды оружия, которые наносят точные удары по врагу. В результате в небо поднимается густой черный дым, а оккупанты погибают. Также бойцы показали, как запустили беспилотный летательный аппарат и атаковали оккупантов.

"Идем дальше!" — добавили в ССО.

Напомним, 11 декабря стало известно, что бойцы ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт ВС РФ на левом берегу Херсонской области. С помощью ударных БпАК операторы нанесли огневое поражение по вражеской цели во временно оккупированных Олешках. Украинские защитники перехватили разговор оккупантов, которые говорили о том, что прилет состоялся тогда, когда те сели поужинать.

12 декабря аналитики DeepState рассказали об эффективной работе бойцов 88-го батальона 35-й ОБрМП, в результате чего российские военные понесли потери на западных окраинах Крынок в Херсонской области.