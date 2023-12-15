"Всього 4 хвилини": БПЛА-камікадзе "Мольфар" знищив склад протитанкових мін ЗС РФ (відео)

Для виконання завдання 108 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку знадобилося 4 хвилини, розповів керівник Мінцифри.

Related video

Український дрон-камікадзе "Мольфар" знищив російський склад протитанкових мін. Про це у Telegram повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров.

Важливо

"Гепнув FPV, який хотів мене заваншотити": боєць ЗСУ з дробовика збив ворожий дрон (відео)

Він назвав роботу бійців ударної роти БпЛА майстерною. Виконала завдання 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку.

"Всього 4 хвилини знадобилося нашим військовим, щоб успішно демілітаризувати ворожий склад українським дроном-камікадзе "Мольфар", – йдеться у дописі.

Застосування дронів "Мольфар" на фронті

Командир групи аеророзвідки Роберт "Мадяр" Бровді у квітні розповів, що бійці використовують дрони-камікадзе "Мольфар" власного виробництва. За його словами, гурт "Птахи Мадяра" здійснили за 18 квітня здійснили п'ять бойових вильотів і знищили чотири цілі, при цьому одну з них двічі. На записі можна побачити, як безпілотник влетів у бліндаж, звідки російський військовий вів вогонь, безрезультатно намагаючись збити літальний апарат.

Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади у травні знищили російську установку БМ-21 "Град". В оперативному командуванні "Захід" повідомили, що російська реактивна система залпового вогню "псувала сонячну погоду". Представники оперативного командування бригади повідомляють, що російську реактивну систему залпового вогню змогли ліквідувати з артилерії "закарпатські мольфари".

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що ЗСУ "навчили" дрони полювати на окупантів із засідки. Росіяни скаржаться, що нові безпілотники-камікадзе на напрямку "Вербове-Роботине" вже завдають підрозділам ЗС РФ більше шкоди, ніж українська артилерія.