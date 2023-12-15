"Рахують гроші, а не людей": в ГУР відреагували на плани РФ захопити Дніпро та Харків (карта)

Росія, як повідомив представник ГУР Андрій Черняк, й надалі буде жертвувати людьми, а фінансових ресурсів на війну у них вистачить до 2025 року.

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Російські окупанти й надалі намагатимуться захопити нові українські території, але їм на це не вистачить сил. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі "РБК-Україна" повідомив подробиці.

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На його думку, країні-агресору не вдасться втілити в життя плани взяття контролю над великими містами. У військовій розвідці акцентували увагу на тому, що ворог і до цього мав плани щодо захоплення міст України. Російські загарбники прагнуть окупувати нові території, якщо з'явиться така можливість.

Андрій Черняк наголосив, що у російських військ нічого у цьому плані не вийде. З його слів, ресурсів на це не вистачить, адже наявність людей це одне, а на окупацію та утримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові. Черняк зазначив, що Кремль озвучував свої грандіозні цілі кілька років, при цьому жодної з них не було досягнуто.

"Так, у Москві не рахують людей, але там рахують гроші. Фінансових ресурсів на війну у них вистачить до 2025 року. А далі побачимо", – пояснив він.

Андрій Черняк зазначив, що для російського керівництва ситуація патова, оскільки Москва оголосила про "входження" окупованих територій України до складу РФ, хоча де-факто це не так. У спробі чогось досягти росіяни продовжать жертвувати людським ресурсом.

"Окупація Дніпра та Харкова" – дані Bild

Німецьке видання Bild 14 грудня повідомило, що президент Росії Володимир Путін має план захопити ще більше територій України та провести фальшиві перемовини. Москва працює над реалізацією нового середньострокового військового плану, який стосується війни в Україні. Він передбачає захоплення нових територій. Як зазначалося, до кінця 2024 року окупанти мають намір захопити повністю Донецьку та Луганську область та просунутись до річки Оскіл на Харківщині, а у 2025-2026 роках — окупувати "значні частини" Запорізької, Дніпровської та Харківської областей.

Фото: Bild

Нагадаємо, 15 грудня у британській розвідці розповіли про частковий успіх військ РФ у Мар'їнці. Війська могли скоротити невелику ділянку, підконтрольну ЗСУ, щоб забезпечити безпеку двох шосе, які ведуть на захід.