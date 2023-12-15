"Считают деньги, а не людей": в ГУР отреагировали на планы РФ захватить Днепр и Харьков (карта)

Россия, как сообщил представитель ГУР Андрей Черняк, и в дальнейшем будет жертвовать людьми, а финансовых ресурсов на войну у них хватит до 2025 года.

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Российские оккупанты и в дальнейшем будут пытаться захватить новые украинские территории, но им на это не хватит сил. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии "РБК-Україна" сообщил подробности.

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По его мнению, стране-агрессору не удастся воплотить в жизнь планы взятия контроля над крупными городами. В военной разведке акцентировали внимание на том, что враг и до этого имел планы по захвату городов Украины. Российские захватчики стремятся оккупировать новые территории, если появится такая возможность.

Андрей Черняк отметил, что у российских войск ничего в этом плане не получится. По его словам, ресурсов на это не хватит, ведь наличие людей это одно, а на оккупацию и содержание нужно гораздо больше, чем мобилизованные неопытные военные. Черняк отметил, что Кремль озвучивал свои грандиозные цели несколько лет, при этом ни одна из них не была достигнута.

"Да, в Москве не считают людей, но там считают деньги. Финансовых ресурсов на войну у них хватит до 2025 года. А дальше посмотрим", — пояснил он.

Андрей Черняк отметил, что для российского руководства ситуация патовая, поскольку Москва объявила о "вхождении" оккупированных территорий Украины в состав РФ, хотя де-факто это не так. В попытке чего-то достичь россияне продолжат жертвовать человеческим ресурсом.

"Оккупация Днепра и Харькова" — данные Bild

Немецкое издание Bild 14 декабря сообщило, что президент России Владимир Путин имеет план захватить еще больше территорий Украины и провести фальшивые переговоры. Москва работает над реализацией нового среднесрочного военного плана, который касается войны в Украине. Он предусматривает захват новых территорий. Как отмечалось, до конца 2024 года оккупанты намерены захватить полностью Донецкую и Луганскую область и продвинуться к реке Оскол на Харьковской области, а в 2025-2026 годах — оккупировать "значительные части" Запорожской, Днепровской и Харьковской областей.

Фото: Bild

Напомним, 15 декабря в британской разведке рассказали о частичном успехе войск РФ в Марьинке. Войска могли сократить небольшой участок, подконтрольный ВСУ, чтобы обеспечить безопасность двух шоссе, которые ведут на запад.