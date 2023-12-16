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ЗС РФ пішли в наступ на Макіївку і Терни, — Луганська ОВА

новини луганщини, ситуація на луганщині, наступ на макіївку
Кулеметник ЗСУ

Попри важкі погодні умови Сили оборони відбивають штурми росіян. Через негоду знов ускладнено застосування авіації та дронів.

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Російські підрозділи, які перебували на Луганщині, рушили в бік Донеччини. Про це 16 грудня повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що попри важкі погодні умови Сили оборони відбивають ворожі атаки і штурми росіян.

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"Вчора окупанти рушили в бік донецьких Тернів, що неподалік від Невського, а також спробували атакувати Макіївку. Всі ці намагання завершилися для противника безрезультатно. Водночас через негоду знов ускладнено застосування авіації та дронів. Минулої доби ворог використав їх по одному разу" — проінформував Лисогор.

Він зазначив, що російські окупанти вкортре обстріляли з мінометів та артилерії Невське, Білогорівку та територію Серебрянського лісу.

Артем Лисогор також повідомив, що в окупованому Лисичанську росіяни провалили примусову паспортизацію.

Нагадаємо, що Російські військові продовжують наступати в Мар'їнці Донецької області. Бої там відбуваються буквально за кожен будинок.

5 грудня повідомлялося, що ЗС РФ відновили наступ у районі Мар'їнки. Місто в Донецькій області перебуває на лінії фронту з 2014 року.