Контроль над залізницями: РФ готується відправити на фронт новий бронепоїзд (фото)

Експерти припустили, що цей потяг може бути оснащений зенітно-ракетним комплексом великої дальності або повноцінною системою ППО.

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Російські окупанти готуються найближчим часом відправити свій бронепоїзд на передову в Україну. Для цього "на безпечній відстані від зон активних бойових дій" підрозділи військ РФ проходили відповідну підготовку. Про це йдеться в репортажі від 17 грудня китайського інтернет-каналу Sohu.

Поїзд складається з двох тепловозів і восьми моторних вагонів, причому два бронетранспортери послідовно супроводжують локомотиви. У вагонах, розташованих безпосередньо за ними, встановлено дві двоствольні автоматичні гармати ЗУ-23 калібром 23 мм. Крім того, до потягу входять пасажирський і командний вагони, обидва броньовані, а також бортовий вагон, причеплений наприкінці складу.

Тим часом що буде розташовано в центральній частині бронепоїзда напевно невідомо. Оглядачі Bulgarian Military пишуть, що там потенційно може розміщуватися зенітно-ракетний комплекс великої дальності або повноцінна система ППО.

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"Не варто забувати, що у Росії є унікальний поїзд, призначений спеціально для транспортування і запуску балістичних ракет", — зазначають експерти.

Також вони звернули увагу на особовий склад російського бронепоїзда. На думку експертів, на кадрах йде відпрацювання маневрів зі швидкого розгортання наземних сил. Російські солдати сходять щонайменше з двох бронетранспортерів, утворюючи колону з двох машин, і в темпі слідують за бронетранспортером. Цю своєрідну вправу називають "наступом" або розгортанням "диверсійно-оперативної групи".

Крім того, було помічено, що бронетехніка та особовий склад віддалилися від поїзда на велику відстань, отже, бронепоїзд міг у даному разі виконувати функцію підвезення техніки та солдатів на певну ділянку фронту.

Експерти припустили, що в тимчасово окупованих Донецькій, Херсонській, Луганській, Миколаївській та Запорізькій областях російські сили прагнуть контролювати залізниці, тож бронепоїзд доповнить один із цих напрямків, де наразі курсують уже три подібні склади — це бронепоїзди "Волга", "Енисей" і "Байкал".

Раніше ми писали про бронепоїзд, на якому пересувається президент РФ Володимир Путін. Глава Кремля після 24 лютого 2022 року іноді вибирає цей вид транспорту з міркувань безпеки, оскільки його набагато важче відстежити, на відміну від літаків.