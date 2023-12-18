Контроль над железными дорогами: РФ готовится отправить на фронт новый бронепоезд (фото)

Эксперты предположили, что этот состав может быть оснащен зенитно-ракетным комплексом большой дальности или полноценной системой ПВО.

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Российские оккупанты готовятся в ближайшее время отправить свой бронепоезд на передовую в Украину. Для этого "на безопасном расстоянии от зон активных боевых действий" подразделения войск РФ проходили соответствующую подготовку. Об этом говорится в репортаже от 17 декабря китайского интернет-канала Sohu.

Поезд состоит из двух тепловозов и восьми моторных вагонов, причем два бронетранспортера последовательно сопровождают локомотивы. В вагонах, расположенных непосредственно за ними, установлены две двухствольные автоматические пушки ЗУ-23 калибром 23 мм. Кроме того, в состав входят пассажирский и командный вагоны, оба бронированные, а также бортовой вагон, прицепленный в конце состава.

Между тем, что будет расположено в центральной части бронепоезда достоверно неизвестно. Обозреватели Bulgarian Military пишут, что там потенциально может размещаться зенитно-ракетный комплекс большой дальности или полноценная система ПВО.

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"Не стоит забывать, что у России есть уникальный поезд, предназначенный специально для транспортировки и запуска баллистических ракет", — отмечают эксперты.

Также они обратили внимание на личный состав российского бронепоезда. По мнению экспертов, на кадрах идет отработка маневров по быстрому развертыванию наземных сил. Российские солдаты сходят как минимум с двух бронетранспортеров, образуя колонну из двух машин, и в темпе следуют за бронетранспортером. Это своеобразное упражнение называют "наступлением" или развертыванием "диверсионно-оперативной группы".

Кроме того было замечено, что бронетехника и личный состав удалились от поезда на большое расстояние, таким образом бронепоезд мог в данном случае выполнять функцию подвоза техники и солдат на определенный участок фронта.

Эксперты предположили, что во временно оккупированных Донецкой, Херсонской, Луганской, Николаевской и Запорожской областях российские силы стремятся контролировать железные дороги, поэтому бронепоезд дополнит одно из этих направлений, где в настоящее время курсируют уже три подобных состава — это бронепоезда "Волга", "Енисей" и "Байкал".

Ранее мы писали о бронепоезде, на котором передвигается президент РФ Владимир Путин. Глава Кремля после 24 февраля 2022 иногда выбирает этот вид транспорта из соображений безопасности, так как его намного труднее отследить, в отличие от самолетов.