У грудні РФ втратила на Лимано-Куп'янському напрямку понад 7000 військових, — ЗСУ (відео)

Представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо сказав, що до кінця місяця Росія може втратити на одному напрямку 15 тисяч військовослужбовців.

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Російські війська в період із 1 по 16 грудня на Лимано-Куп'янському напрямку, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", втратили понад 7000 військовослужбовців. Ба більше, тенденція йде до збільшення. Про це повідомив начальник служби із зав'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"У період із 1 по 16 грудня в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ворог зазнав втрат у кількості 7797 військовослужбовців", — заявив Фітьо.

Він також зазначив, що тенденція російських втрат іде шляхом збільшення. Наприклад, за листопад росіяни втратили майже 11 тисяч військових на цьому напрямку. Враховуючи показник втрат у період із 1 по 16 грудня, то до кінця місяця ЗС РФ можуть втратити вже 15 тисяч військовослужбовців.

Також Фітьо заявив, що ВПК Росії працює. Ворог виробляє артилерійські снаряди й гармати. Велика кількість озброєнь ще перебуває на зберіганні. За його словами, за добу на одному напрямку ЗС РФ здійснюють від 300 до 600 обстрілів.

Володимир Фітьо про втрати ЗС РФ (дивитися з 2:30)

Нагадаємо, що в Нацгвардії розповіли, як російські дрони допомагають ЗСУ. Російські військові застосовують дороговартісні дрони, проте не вміють із ними справлятися. Окупанти можуть не забити свої дані в БПЛА, тому той залишається "чистим", розповів український військовий на псевдо "Форвард".

Також повідомлялося, що дрони ЗСУ знищили два Су-34 та пошкодили 10. За даними російських пабліків, 10 із 17 дронів досягли своєї цілі на аеродромі в Ростовській області, але російські ЗРПК "Панцир-С1" збили 7 ударних БПЛА.