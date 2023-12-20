У Китаї засвітилася повнорозмірна модель дрона GJ-11 Sharp Sword (фото)

Китайський дрон візуально схожий на американський X-47B. Дослідники вважають, що Народно-визвольна армія Китаю хоче мати такі ж можливості, що й США.

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На супутниковому знімку засвітився макет китайського безпілотного літального апарата GJ-11 Sharp Sword. Про це повідомляє The War Zone.

Поява безпілотника на нових супутникових знімках може свідчити про те, що GJ-11 стане частиною майбутнього авіакрила на авіаносцях КНР. Китайська армія отримає можливості, які вже є в американської армії. Макет було сфотографовано в Ухані. Аналітики встановили, що на супутниковому знімку саме дрон Sharp Sword. Поруч із ним стояли винищувачі J-15 і БПЛА J-35.

GJ-11 Sharp Sword

Макет використовується для оцінки спроможностей безпілотника використовувати його в морі, включно з тим, як він підходитиме та переміщуватиметься на палубі авіаносця. Зокрема, розробники можуть використати його для тестування на радіовипромінювання й інше. Автори зазначають, що БПЛА може стати палубним безпілотником на авіаносці 003 Fujian. Його спустили на воду в червні 2022 року. Він буде оснащений катапультою для запуску літаків, що дозволить запускати й Sharp Sword.

Можливий звʼязок GJ-11 із Військово-морськими силами автори видання фіксують із 2019 року. Китайська армія тестує одразу кілька моделей на роль палубного безпілотника. Виріб може використовуватися як для розвідки, так і для ударних місій, у тому числі радіоелектронної боротьби.

Китайський GJ-11 Sharp Sword схожий на американський X-47B

Китайський безпілотник GJ-11 візуально схожий на американський виріб X-47B.

Нагадаємо, 8 грудня ЗМІ писали, що Китай готується запускати дрони-невидимки GJ-11 Sharp Sword із кораблів-амфібій.

5 жовтня ЗМІ писали, що Китай показав унікальну пускову для безпілотників. Вона зможе запускати одразу 4 БПЛА.