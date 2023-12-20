В Китаї засвітилась повнорозмірна модель дрона GJ-11 Sharp Sword (фото)

Китайський дрон візуально схожий на американський X-47B. Дослідники вважають, що Народно-визвольна армія Китаю хоче мати такі ж можливості, що і у США.

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На супутниковому знімку засвітився макет китайського безпілотного літального апарату GJ-11 Sharp Sword. Про це повідомляє The War Zone.

Поява безпілотника на нових супутникових знімках може свідчити про те, що GJ-11 стане частиною майбутнього авіакрила на авіаносцях КНР. Китайська армія отримає можливості, які вже є в американської армії. Макет було сфотографовано у Вухані. Аналітики встановили, що на супутниковому знімку саме дрон Sharp Sword. Поруч з ним стояли винищувачі J-15 та БПЛА J-35.

GJ-11 Sharp Sword

Макет використовується для оцінки спроможностей безпілотника використовувати його в морі, включно із тим, як він буде підходити та переміщуватись на палубі авіаносця. Окрім цього розробники можуть використати його для тестування на радіовипромінювання та інші. Автори зазначають, що БПЛА може стати палубним безпілотником на авіаносці 003 Fujian. Його спустили на воду в червні 2022 року. Він буде оснащений катапультою для запуску літаків, що дозволить запускати й Sharp Sword.

Можливий звʼязок GJ-11 з Військово-морськими силами автори видання фіксують з 2019 року. Китайська армія тестує одразу кілька моделей на роль палубного безпілотника. Виріб може використовуватись як для розвідки, так і для ударних місій, в тому числі радіоелектронної боротьби.

Китайський GJ-11 Sharp Sword схожий на американський X-47B

Китайський безпілотник GJ-11 візуально схожий з американським виробом X-47B.

Нагадаємо, 8 грудня ЗМІ писали, що Китай готується запускати дрони-невидимки GJ-11 Sharp Sword з кораблів-амфібій.

5 жовтня ЗМІ писали, що Китай показав унікальну пускову для безпілотників. Вона зможе запускати одразу 4 БПЛА.