В Криму "бойовий" дельфін влетів в човен з окупантами, — соцмережі

НП сталася неподалік Кримського мосту під час навчань курсантів Чорноморського морського училища ім. Нахімова. Вони саме практикувалися евакуйовуватися з корабля, який тоне в зимовий період.

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В окупованому Криму човен з російськими моряками зіткнувся з дельфіном. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Водна ДТП сталася неподалік Кримського мосту під час навчань курсантів Чорноморського морського училища ім. Нахімова. У воді дельфін зненацька зіткнувся з човном із нахімовцями. Внаслідок зіткнення один з курсантів випав за борт.

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У бічній частині знайшли сліди удару, а сам човен ледь не перекинувся.

Зазначається, що курсанти саме практикували евакуацію з корабля, який тоне в зимовий період при високих хвилях.

Співрозмовники "Табакерки" назвали дельфіна "бойовим" і натякнули, що це також могла бути диверсія.

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