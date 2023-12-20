В Крыму "боевой" дельфин влетел в лодку с оккупантами, — соцсети

ЧП произошло неподалеку Крымского моста во время учений курсантов Черноморского морского училища им. Они как раз практиковались эвакуироваться с корабля, который тонет в зимний период.

Related video

В оккупированном Крыму лодка с российскими моряками столкнулась с дельфином. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Водное ДТП произошло неподалеку от Крымского моста во время учений курсантов Черноморского морского училища им. В воде дельфин неожиданно столкнулся с лодкой с нахимовцами. В результате столкновения один из курсантов выпал за борт.

Важно

Отбивали водителя с эпилепсией: в Москве 80 мигрантов атаковали двоих правоохранителей (видео)

В боковой части нашли следы удара, а сама лодка едва не перевернулась.

Отмечается, что курсанты именно практиковали эвакуацию с корабля, который тонет в зимний период при высоких волнах.

Собеседники "Табакерки" назвали дельфина "боевым" и намекнули, что это также могла быть диверсия.

Напомним, что аэропорты Москвы и Брянской области дронами атаковали бойцы ГУР. В результате происшествия закрыли. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака беспилотников отбита, а разрушений и пострадавших нет.

14 декабря в Нацгвардии рассказали, как дроны РФ помогают ВСУ. Оккупанты применяют дорогостоящие дроны, но не умеют с ними справляться и могут не забить свои данные в БпЛА.