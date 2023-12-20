Вимкнення світла на Новий рік: чи планують в Міненерго економити на свята (відео)

Менше двох тижнів залишилося до святкування Нового року і декілька днів — до Різдва, і поки відключення електрики Міненерго не планує.

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В Україні немає дефіциту в енергосистемі. Всі блоки, як атомні, так і теплові, що перебувають у робочому стані, працюють безперебійно. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

Щодо гідрогенерації, то, за словами Гринчук, там також спостерігається стабільна ситуація.

"Відключення наразі пов'язані тільки з обстрілами в прифронтових регіонах або з негодою, або з деякими технологічними порушеннями", — сказала заступниця міністра енергетики.

За її словами, два тижні залишилося до святкування Нового року і поки в Україні немає відключень.

"Ми не плануємо жодних відключень. Вони можуть бути у разі масштабних пошкоджень від російських атак", — додала вона.

Щодо погодних умов, то, як раніше зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, блекаути можливі у разі урагану, який нещодавно вирував на Одещині. У разі сильних морозів енергосистема витримає.

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Зазначимо, у листопаді-грудні 2022 року внаслідок масованих російських обстрілів в Україні запровадили графіки відключень електроенергії. Завдяки цим відключенням вдалось збалансувати систему та провести ремонтні роботи з відновлення постраждалих елементів.

Водночас, як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відключення електроенергії можливі у випадку, якщо температура впаде до -10 градусів. Також він розповів, що енергетичні об'єкти, по можливості, захистили бетонними загородженнями та перемістили під землю, щоб захиститись від ударів РФ.

Також Шмигаль закликав українців економити електрику. За словами прем’єра, Україна вже змушена компенсувати нестачу енергії залученням аварійної допомоги від сусідів та імпортувати електроенергію з країн ЄС і Молдови.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький також підкреслив, що в Україні моделюють найгірший сценарій, можливий цієї зими. У компанії припускають, що енергосистема успішно витримає цьогорічні холоди.