Уже є два рекорди: Шмигаль закликав українців економити електрику (відео)

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна вже змушена компенсувати нестачу енергії залученням аварійної допомоги від сусідів та імпортувати електроенергію з країн ЄС і Молдови.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 грудня закликав українців економити електроенергію, аби пережити цьогорічну зиму. Про це повідомляється на офіційному Урядовому порталі.

Як зазначив очільник уряду, Україна вже увійшла в стійкий зимовий температурний режим, а це означає, що навантаження на українську енергетичну систему зросло. Проте прем’єр підкреслив, що ворог не залишить спроби завдати українській енергетичній інфраструктурі якомога більше шкоди.

Шмигаль підкреслив, що в енергомережі вже спостерігається дефіцит потужності, який Україна змушена компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів та імпортом електроенергії з країн ЄС і Молдови.

"На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня", — наголосив прем’єр.

Голова уряду підкреслив, що за бажання кожен українець може зробити свій внесок в енергетичну стійкість країни. Для цього варто лише заощадити електроенергію, особливо в пікові години вранці та ввечері. Таке споживання, на думку Шмигаля, допоможе збалансувати енергосистему, аби уникнути планових вимкнень.

"Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу й цьогоріч", — заявив прем'єр.

Які питання були розглянуті на засіданні 12 грудня

Денис Шмигаль розповів, що в плановому режимі триває відбудова пошкодженого житла, об’єктів соціальної інфраструктури, мостів, залізниці, інших транспортних мереж. До цього долучаються і уряди країн-союзників, і міжнародні партнери.

Прем’єр розповів, що МВФ 11 грудня ухвалив для України черговий транш у сумі 900 мільйонів доларів і був вражений позитивними успіхами української економіки, про яку мріють навіть країни, які не воюють.

Важливо

За прикладом Ізраїлю: Шмигаль хоче створити в Україні військову економіку, — FT

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 11 грудня заявив, що Україна поборе паузу з військовою допомогою від США.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підкреслив, що в Україні моделюють найгірший сценарій, можливий цієї зими. У компанії припускають, що енергосистема успішно витримає цьогорічні холоди.