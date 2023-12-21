"Ви повинні захищати": матір випадково вбитого ізраїльського заручника звернулася до ЦАХАЛу

За словами Айріс Хаїм, у тому, що сталося, винні виключно бойовики ХАМАС. Жінка впевнена, що ізраїльські військовослужбовці під час фатального інциденту діяли правильно.

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Мати одного з ізраїльських заручників, яких випадково було вбито ЦАХАЛом, звернулася до солдатів через кілька днів після трагедії. Про це повідомив канал NBC із посиланням на пресреліз уряду Ізраїлю 20 грудня.

За словами Айріс Хаїм, яка є матір'ю Йотама Хаїма, вона не вважає ізраїльських військових винними в тому, що трапилося. Жінка переконана, що вони робили те, що було "правильно" в певний момент.

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"У цьому немає нічиєї провини — окрім ХАМАСу, нехай його ім'я і пам'ять про нього будуть стерті з лиця землі. Не вагайтеся ні на мить — якщо ви (ЦАХАЛ, — ред.) бачите терориста, не думайте, що ви навмисно вбили заручника. Ви повинні захищати себе, тому що тільки так ви зможете захистити нас", — заявила Айріс Хаїм.

Окремо у своєму зверненні до солдатів Ізраїлю мати вбитого заручника заявила, що батальйон, який це вчинив, може завжди відвідати її сім'ю, адже вони "не засуджують і не сердяться на солдатів".

Війна в Ізраїлі: убивство заручників

Бійці ЦАХАЛ випадково вбили трьох полонених Ізраїлю, які розмахували білим прапором. Сталося це на території сектору Гази ще 15 грудня і внаслідок нещасного випадку померли: Йотам Хаїм, Самер Фуад Аль-Талалку і Алон Шимріз.

"Троє чоловіків вийшли з будівлі за десятки метрів від позиції наших солдатів. Принаймні один із військових відчув загрозу і відкрив вогонь. Двох убили одразу. Один отримує поранення і тікає назад. Солдати почули крик про допомогу на івриті, і командир бригади віддає наказ про припинення вогню, але лунає ще одна черга", — заявив представник ЦАХАЛ.

Наразі триває розслідування того, як заручники опинилися на волі. Вони могли втекти з полону, або ж бойовики з ХАМАС їх кинули.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що президент США Джо Байден підштовхує Ізраїль знизити інтенсивність бойових дій у Газі. Журналісти пишуть, що в керівництві США вважають захист палестинського цивільного населення в секторі моральним обов'язком і стратегічним імперативом Єрусалима.