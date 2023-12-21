"Вы должны защищать": мать случайно убитого израильского заложника обратилась к ЦАХАЛ

По словам Айрис Хаим, в произошедшем виноваты исключительно боевики ХАМАС. Женщина уверена, что израильские военнослужащие во время фатального инцидента действовали правильно.

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Мать одного из израильских заложников, которые случайно были убиты ЦАХАЛ, обратилась к солдатам спустя несколько дней после трагедии. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на пресс-релиз правительства Израиля 20 декабря.

По словам Айрис Хаим, которая является матерью Йотама Хаима, она не считает израильских военных виноватыми в том, что случилось. Женщина убеждена, что они делали то, что было "правильно" в определенный момент.

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"В этом нет ничьей вины — кроме ХАМАСа, пусть его имя и память о нем будут стерты с лица земли. Не колебайтесь ни на миг — если вы (ЦАХАЛ, — ред.) видите террориста, не думайте, что вы намеренно убили заложника. Вы должны защищать себя, потому что только так вы сможете защитить нас", — заявила Айрис Хаим.

Отдельно в своем обращении к солдатам Израиля мать убитого заложника заявила, что батальон, который это совершил, может всегда посетить ее семью, ведь они "не осуждают и не сердятся на солдат".

Война в Израиле: убийство заложников

Бойцы ЦАХАЛ случайно убили троих пленных Израиля, которые размахивали белым флагом. Произошло это на территории сектора Газа еще 15 декабря и в результате несчастного случая скончались: Йотам Хаим, Самер Фуад Аль-Талалку и Алон Шимриз.

"Трое мужчин вышли из здания в десятках метров от позиции наших солдат. По крайней мере один из военных почувствовал угрозу и открыл огонь. Двух убили сразу. Один получает ранения и убегает обратно. Солдаты услышали крик о помощи на иврите, и командир бригады отдает приказ о прекращении огня, но раздается еще одна очередь", — заявил представитель ЦАХАЛ.

На данный момент ведется расследование того, как заложники оказались на свободе. Они могли сбежать из плена, или же боевики из ХАМАС их кинули.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден подталкивает Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе. Журналисты пишут, что в руководстве США считают защиту палестинского гражданского населения в секторе моральным долгом и стратегическим императивом Иерусалима.