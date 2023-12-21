Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: перші подробиці

За даними глави ОВА Юрія Малашка, внаслідок російської атаки було завдано шкоди цивільній інфраструктурі обласного центру.

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У четвер, 21 грудня, Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму Telegram-каналі.

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Малашко повідомив, що російські окупанти обстріляли обласний центр о 18:38. За інформацією чиновника, унаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Інформації про постраждалих не надходило.

Очільник ОВА зазначив, що тип ракети, якою ЗС РФ вдарили по Запоріжжю, поки встановлюють.

Раніше, о 16:42, Повітряні сили Збройних сил України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Нагадаємо, 20 грудня, військові повітряного командування "Схід" збили ворожу ракету в Дніпровському районі Дніпропетровської області. Йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.

За даними спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната від 21 грудня, з перших днів повномасштабного вторгнення російські окупанти запустили по території України щонайменше 7 400 ракет різного типу.