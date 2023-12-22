Розбив ЗРК "Панцир" об залізничний міст: в РФ командира оштрафували на 14 мільйонів

При винесенні вироку суд врахував як пом'якшувальні обставини наявність у військового малолітньої дитини та матері з інвалідністю, а також службу в Сирії, у складі контингенту ООН в Африці та участь у війні в Україні.

Related video

Санкт-Петербурзький гарнізонний військовий суд задовольнив позов Міністерства оборони РФ до командира зенітної ракетно-артилерійської батареї, який розбив бойову машину об залізничний міст. З чоловіка стягнули штраф у розмірі 14 мільйонів рублів. Про це повідомляє об'єднана пресслужба судів міста.

В пресслужбі уточнили, що відповідний інцидент трапився в ніч проти 1 липня 2023 року. Командир, ім'я якого не називають, не склав автономний оптичний пост бойової машини, яка проїжджала під залізничним мостом на Пулківському шосе, внаслідок чого військова техніка зазнала пошкоджень.

За даними місцевого видання "Фонтанка", йдеться про зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С".

Командиру предʼявили кримінальну статтю про знищення або пошкодження військового майна з необережності. Згодом суд оштрафував його на 50 тисяч рублів, а також задовольнив цивільний позов Міноборони Росії, за яким із військового стягнули 13,9 млн рублів.

У базі суду медіа "Медуза" знайшло лише одну справу за статтею про знищення чи пошкодження військового майна. Обвинуваченим по ній проходить Віталій Матвійчук. Справа надійшла до суду 9 листопада, вирок щодо неї був винесений 7 грудня. Чи йдеться саме про цього командира, невідомо.

При винесенні вироку суд врахував як пом'якшувальні обставини наявність у військового малолітньої дитини та матері з інвалідністю, якій він допомагає, а також каяття та службу в Сирії, у складі контингенту ООН в Африці та участь у війні в Україні.

Нагадаємо, 22 грудня в Службі безпеки України повідомили, що до 15 років ув’язнення засудили співробітника одного з мобільних операторів, який працював на Росію та слідкував за ЗСУ.

Раніше Слідчий комітет РФ повідомив, що російський суд засудив до 22 років колонії суворого режиму українського військового Дениса Ряшплю. Його обвинувачують у вбивстві 16 людей у Маріуполі.