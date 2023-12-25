"Росія може дотиснути": у 3-й ОШБр розповіли, чому для України кожен день "критичний" (відео)

Перемога України у війні залежить від кожного наступного дня та роботи влади і військових на фронті. ЗСУ будуть "на рівних" грати із ЗС РФ, коли вийдуть на кордони 1991 року, розповів військовий з позивним "Мактавіш".

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Боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України та інструктор "Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця" з позивним "Мактавіш" заявив, що для України кожен день може стати "критичним". Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"У нас багато людей думають, що ми кожного дня перемагаємо, нам залишилося лише дочекатися дня перемоги. Але для нас кожен день може стати критичним", — сказав "Мактавіш".

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З його слів, для України буде "неповоротним моментом", якщо західні партнери припинять надавати допомогу, озброєння та боєприпаси. Також на лінії фронту ЗСУ можуть провалити якусь ділянку, не витримати, і в результаті "так само все посиплеться.

"Для нас кожен день є критичним", — наголосив він.

Військовий зазначив, що перемога України залежить від кожного наступного дня та роботи влади і військових на фронті.

"Звичайно, Росія може нас дотиснути, скажімо так". Ми кожного дня програємо з двох причин: тому що ми воюємо на своїй території, втрачаємо їх, і втрачаємо своїх людей, свій особовий склад", — повідомив боєць.

Він додав, що Україна буде грати "на рівних" з ворогом тоді, коли вийде на кордони 1991 року, то того моменту "ми програємо, і це треба визнавати".

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Нагадаємо, 18 грудня командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес заявив, що поки не бачить варіантів перемоги у російсько-українській війні. З його слів, Україна "виживає" та робить усе, щоб "не загинути".

13 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що для перемоги у війні Україна потребує підтримки західних партнерів. Зокрема, без допомоги Україна не виграє війну, але програти її також не можна.