Шведські ПЗРК RBS 70 показали високу ефективність у боротьбі з російськими дронами (відео)

За допомогою цього комплексу українські бійці успішно уразили рідкісний російський розвідувальний безпілотник SuperСam.

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Нещодавній бойовий досвід українських бійців показав ефективність шведського ПЗРК SAAB RBS 70 у боротьбі з російськими безпілотниками на полі бою, повідомляють оглядачі Army Recognition.

Зокрема експерти звернули увагу на успішну бойову роботу 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, які 24 грудня опублікували відео ураження за допомогою RBS 70 рідкісного розвідувального безпілотника росіян — SuperСam.

З моменту розгортання ПЗРК RBS 70 в Україні, пишуть оглядачі, вони відіграли важливу роль у зміцненні протиповітряної оборони країни. Зокрема, шведський комплекс збив російський вертоліт Ка-52, а також нейтралізував крилаті ракети, продемонструвавши свою універсальність і точність.

"Ці успішні бойові дії підкреслюють стратегічну цінність RBS 70 на полі бою. Простота експлуатації в поєднанні з ефективним радіусом дії та можливістю ураження різних типів цілей зробили її важливим активом в оборонному арсеналі України", — підкреслили експерти.

Загальні характеристики RBS 70

RBS 70, розроблений компанією Saab Bofors Dynamics, являє собою переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), що володіє повним набором функцій для ефективної протиповітряної оборони.

Його мобільність забезпечує швидке розгортання та передислокацію, що дає змогу адаптувати його до різних бойових ситуацій. Такі можливості є значною перевагою при реагуванні на динамічні повітряні загрози.

Оснащений системою наведення по лазерному променю, RBS 70 забезпечує високу точність наведення на ціль. Ця технологія зводить до мінімуму ймовірність промаху, підвищуючи ймовірність ураження швидко рухомих цілей. Лазерне наведення також робить систему менш сприйнятливою до контрзаходів і перешкод, підвищуючи її надійність.

RBS 70 призначена для ураження широкого спектра повітряних загроз, включно з гелікоптерами, безпілотниками та літаками, завдяки можливості ураження всіх цілей. Така універсальність вкрай важлива в умовах сучасної війни, коли характер повітряних загроз може істотно відрізнятися.

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Крім того, система має короткий час реакції, що дозволяє швидко уразити ціль після її виявлення. Ця здатність необхідна для захисту від раптових повітряних атак і захисту дорогих об'єктів і наземних сил.

Ефективна дальність стрільби системи становить близько 8 кілометрів, при цьому вона здатна уражати цілі на висоті до 5 кілометрів. Для управління RBS 70 потрібно два оператори — один здійснює наведення і пуск ракети, інший здійснює спостереження і захоплення цілі.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала британські ракети Martlet для боротьби з ударними безпілотниками Shahed іранського виробництва. Зброя також ефективно застосовувалася проти російських вертольотів Ка-52.