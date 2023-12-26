"Дивні спроби заблокувати допомогу": у Зеленського відповіли, чи зменшилась підтримка ЄС

Угорський прем’єр Віктор Орбан заблокував виділення грошей для України. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав Угорщину "феноменальним" членом ЄС та спрогнозував, коли кошти все ж будуть виділені.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо чуток про суперечності в Євросоюзі щодо допомоги Україні. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого азербайджанською агенцією Report 26 грудня.

Він наголосив, що чутки про розбіжності в ЄС — це одне з головних політичних повідомлень, поширюваних Кремлем.

"Від наших європейських партнерів спостерігається значне збільшення програм підтримки. Національні уряди окремих країн збільшують бюджети на військові пакети та фінансову допомогу в Україні", — завірив Подоляк.

Він уточнив, що, зокрема, йдеться про Німеччину, Голландію, Швецію, Данію та Норвегію. Якщо до 2023 року країни виділяли для України 200-600 мільйонів євро, то тепер суми допомоги сягають мільярдів. Тобто військова та фінансова допомога з боку країн ЄС лише росте.

Проте, зі слів радника голови ОП, серед 27 членів Євросоюзу є один "феноменальний" — Угорщина. Подоляк переконаний, що угорський прем’єр Віктор Орбан прагне зробити ЄС якомога слабшим.

"Ми повинні продовжувати діалог з Угорщиною", — зауважив чиновник.

Він пояснив, що діалоги з Орбаном проходитимуть на рівні ЄС та Єврокомісії.

"Ми обговоримо деякі дуже дивні спроби заблокувати допомогу Україні", — додав Подоляк.

Радник впевнений, що рішення щодо заблокованих Угорщиною коштів ухвалять у січні.

Нагадаємо, 15 грудня сам Віктор Орбан повідомив, що наклав вето на виділення 50 мільярдів євро від ЄС для України.

У ЗМІ передавали, що угорський прем’єр погодився зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Політики мають обговорити приєднання України до Євросоюзу.