"Странные попытки заблокировать помощь": у Зеленского ответили, уменьшилась ли поддержка ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал выделение денег для Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал Венгрию "феноменальным" членом ЕС и спрогнозировал, когда средства все же будут выделены.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался относительно слухов о противоречиях в Евросоюзе относительно помощи Украине. Об этом известно из интервью, опубликованного азербайджанским агентством Report 26 декабря.

Он подчеркнул, что слухи о разногласиях в ЕС — это одно из главных политических сообщений, распространяемых Кремлем.

"От наших европейских партнеров наблюдается значительное увеличение программ поддержки. Национальные правительства отдельных стран увеличивают бюджеты на военные пакеты и финансовую помощь в Украине", — заверил Подоляк.

Он уточнил, что, в частности, речь идет о Германии, Голландии, Швеции, Дании и Норвегии. Если до 2023 года страны выделяли для Украины 200-600 миллионов евро, то теперь суммы помощи достигают миллиардов. То есть военная и финансовая помощь со стороны стран ЕС только растет.

Однако, по словам советника главы ОП, среди 27 членов Евросоюза есть один "феноменальный" — Венгрия. Подоляк убежден, что венгерский премьер Виктор Орбан стремится сделать ЕС как можно слабее.

"Мы должны продолжать диалог с Венгрией", — отметил чиновник.

Он объяснил, что диалоги с Орбаном будут проходить на уровне ЕС и Еврокомиссии.

"Мы обсудим некоторые очень странные попытки заблокировать помощь Украине", — добавил Подоляк.

Советник уверен, что решение по заблокированным Венгрией средствам примут в январе.

Напомним, 15 декабря сам Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на выделение 50 миллиардов евро от ЕС для Украины.

В СМИ передавали, что венгерский премьер согласился встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Политики должны обсудить присоединение Украины к Евросоюзу.