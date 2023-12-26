Індія відправила військовий флот в Аравійське море після атаки безпілотника на танкер, – ЗМІ

ВМС Індії розгорнули есмінці з керованими ракетами INS Mormugao, INS Kochi та INS Kolkata для підтримки присутності стримування.

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Індія заявила, що відправляє три військові кораблі в Аравійське море після того, як минулого тижня безпілотник влучив у торгове судно біля її західного узбережжя. Про це повідомляє ВВС.

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Після нападу корабель берегової охорони Індії супроводжував MV Chem Pluto до Мумбаї в понеділок. В ВМС Індії заявили, що врахували недавню серію атак в Аравійському морі, ВМС Індії розгорнули есмінці з керованими ракетами INS Mormugao, INS Kochi та INS Kolkata в різних районах для підтримки присутності стримування.

Військово-морські сили додали, що вони також регулярно здійснюють польоти морського літака-розвідника далекого радіусу дії для моніторингу ситуації. Індія значною мірою покладається на постачання палива з Близького Сходу, зокрема з Саудівської Аравії та Іраку. Будь-яке порушення цього маршруту може бути проблематичним для Індії.

"Індія відіграє роль постачальника мережевої безпеки у всьому регіоні Індійського океану", — заявив у понеділок міністр оборони Індії Раджнат Сінгх.

Атака іранським БПЛА танкера

США підтвердили, за даними ВВС, що іранський БПЛА атакував танкер із хімічними продуктами поблизу Індії. Удар по танкеру Chem Pluto під прапором Ліберії, спричинив структурні пошкодження.

У Пентагоні заявили, що корабель атакували "одностороннім ударним безпілотником, запущеним з Ірану". Вважається, що це перший випадок, коли американці публічно звинуватили Тегеран у прямих та навмисних діях щодо цивільного судна.

Нагадаємо, 19 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. Пентагон назвав Червоне море критично важливим водним шляхом. Він наголосив, що країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з проблемою, яку створює цей недержавний суб’єкт.