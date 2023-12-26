Индия отправила военный флот в Аравийское море после атаки беспилотника на танкер, — СМИ

ВМС Индии развернули эсминцы с управляемыми ракетами INS Mormugao, INS Kochi и INS Kolkata для поддержания присутствия сдерживания.

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Индия заявила, что отправляет три военных корабля в Аравийское море после того, как на прошлой неделе беспилотник попал в торговое судно у ее западного побережья. Об этом сообщает ВВС.

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После нападения корабль береговой охраны Индии сопровождал MV Chem Pluto в Мумбаи в понедельник. В ВМС Индии заявили, что учли недавнюю серию атак в Аравийском море, ВМС Индии развернули эсминцы с управляемыми ракетами INS Mormugao, INS Kochi и INS Kolkata в разных районах для поддержания присутствия сдерживания.

Военно-морские силы добавили, что они также регулярно осуществляют полеты морского самолета-разведчика дальнего радиуса действия для мониторинга ситуации. Индия в значительной степени полагается на поставки топлива с Ближнего Востока, в частности из Саудовской Аравии и Ирака. Любое нарушение этого маршрута может быть проблематичным для Индии.

"Индия играет роль поставщика сетевой безопасности во всем регионе Индийского океана", — заявил в понедельник министр обороны Индии Раджнат Сингх.

Атака иранским БПЛА танкера

США подтвердили, по данным ВВС, что иранский БПЛА атаковал танкер с химическими продуктами вблизи Индии. Удар по танкеру Chem Pluto под флагом Либерии, вызвал структурные повреждения.

В Пентагоне заявили, что корабль атаковали "односторонним ударным беспилотником, запущенным из Ирана". Считается, что это первый случай, когда американцы публично обвинили Тегеран в прямых и преднамеренных действиях в отношении гражданского судна.

Напомним, 19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов. Пентагон назвал Красное море критически важным водным путем. Он подчеркнул, что страны, которые стремятся поддерживать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы справиться с проблемой.