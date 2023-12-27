Росіяни вільно купують американські та європейські приціли на війну в Україну, — росЗМІ

За даними журналістів, через Туреччину і Казахстан у Росію за останній рік ввезли десятки тисяч прицілів, які за документами призначені для полювання, але за фактом використовуються на передовій.

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У Росію у 2022-2023 роках було ввезено десятки тисяч прицілів західних виробників, призначених для встановлення на мисливську зброю. Однак за даними розслідування російського видання "Важные истории", частина з них потрапляє на фронт в Україну.

Так, футбольні фанати "Еспаньйола" та інші бійці з російських підрозділів демонструють приціли Kahles з Австрії, Leupold і Nightforce зі США, Holosun зі США та Китаю, Swarovski Optik з Австрії в роликах, розміщених на YouTube.

Митні дані показують, що в Росію ввезли прицілів на 16 мільярдів рублів у 2022-2023 роках, офіційно для "встановлення на мисливську зброю" і "не для військового використання". Проте відео на YouTube вказують на те, що частина з них все ж потрапляє на фронт в Україну, зазначають російські журналісти.

Серед найбільших імпортерів прицілів для полювання в Росію — інтернет-магазини "Поінтер" і "Навігатор".

Вибір прицілів на сайті "Навігатора" Фото: Важные истории

"Поінтер" за час війни привіз понад 50 тисяч прицілів американсько-китайського виробництва Holosun на суму понад 3 мільярди рублів, а загальний обсяг товарів для полювання і спорту, багато з яких можуть використовуватися на фронті, сягнув 17 мільярдів рублів.

За даними російських журналістів, серед його покупців були такі збройові компанії, як виробник гвинтівок Orsis, "Промтехнология", і магазин "Хант", яким володіють виробники гвинтівок Bespoke Gun.

Московський інтернет-магазин "Навігатор" з початку повномасштабної війни ввіз прицілів приблизно на 400 млн рублів, зокрема понад 2 тис. Holosun. Серед його покупців були такі компанії, як петербурзька "Технология", пов'язана з покійним власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, збройова компанія Bespoke Gun, виробник гвинтівок Lobaev Arms — "Конструкторське бюро інтегрованих систем".

Журналісти з'ясували, що ввезення цих прицілів у Росію відбувається за паралельним імпортом, і виробники, найімовірніше, не знають, куди потрапляє їхній товар. Так, "Поінтер" використовує посередників у Китаї, "Навігатор" — у Туреччині та Казахстані.

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Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що російський технологічний університет у Москві в обхід санкцій купив за 4,5 млн рублів канадський радар SkyEye для виявлення безпілотників.

Влітку 2023 року стало відомо, що в Росію продовжуються постачання західних компонентів для виготовлення ракет і подальших обстрілів України. В уламках боєприпасів знаходили компоненти американського, японського та німецького виробництва.