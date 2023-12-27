Россияне свободно покупают американские и европейские прицелы на войну в Украину, — росСМИ

По данным журналистов, через Турцию и Казахстан в Россию за последний год ввезли десятки тысяч прицелов, которые по документам предназначены для охоты, но по факту используются на передовой.

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В Россию в 2022–2023 годах были ввезены десятки тысяч прицелов западных производителей, предназначенных для установки на охотничьем оружии. Однако по данным расследования российского издания "Важные истории", часть из них попадает на фронт в Украину.

Так, футбольные фанаты "Эспаньола" и другие бойцы из российских подразделений демонстрируют прицелы Kahles из Австрии, Leupold и Nightforce из США, Holosun из США и Китая, Swarovski Optik из Австрии в роликах, размещенных на YouTube.

Таможенные данные показывают, что в Россию было ввезено прицелов на 16 миллиардов рублей в 2022-2023 годах, официально для "установки на охотничьем оружии" и "не для военного использования". Тем не менее, видео на YouTube указывают на то, что часть из них все же попадает на фронт в Украину, отмечают российские журналисты.

Среди крупнейших импортеров прицелов для охоты в Россию — интернет-магазины "Поинтер" и "Навигатор".

Выбор прицелов на сайте "Навигатора" Фото: Важные истории

"Поинтер" за время войны привез более 50 тысяч прицелов американо-китайского производства Holosun на сумму более 3 миллиардов рублей, а общий объем товаров для охоты и спорта, многие из которых могут использоваться на фронте, достиг 17 миллиардов рублей.

По данным российских журналистов, среди его покупателей были такие оружейные компании, как производитель винтовок Orsis,"Промтехнология", и магазин "Хант", которым владеют производители винтовок Bespoke Gun.

Московский интернет-магазин "Навигатор" с начала полномасштабной войны ввез прицелов примерно на 400 млн рублей, в том числе более 2 тыс. Holosun. Среди его покупателей были такие компании, как петербургская "Технология", связанная с покойным владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, оружейная компания Bespoke Gun, производитель винтовок Lobaev Arms — "Конструкторское бюро интегрированных систем".

Журналисты выяснили, что ввоз этих прицелов в Россию идет по параллельному импорту, и производители, скорее всего, не знают, куда попадает их товар. Так, "Поинтер" использует посредников в Китае, "Навигатор" — в Турции и Казахстане.

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Напомним, в ноябре сообщалось, что российский технологический университет в Москве в обход санкций купил за 4,5 млн рублей канадский радар SkyEye для обнаружения беспилотников.

Летом 2023 года стало известно, что в Россию продолжаются поставки западных компонентов для изготовления ракет и последующих обстрелов Украины. В обломках боеприпасов находили компоненты американского, японского и немецкого производства.