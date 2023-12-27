Міноборони знає, скільки військовозобов'язаних за кордоном: Умєров про облік громадян

За словами міністра оборони, Україна здійснить облік українців за кордоном та запропонує рекрутинг за спеціальністю. Також передбачено покарання ухилянтів.

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Україна здійснить облік військовозобов'язаних за кордоном під час загальної мобілізації в державі. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Міністерство оборони консолідувало всі бази даних і знає, скільки військовозобов'язаних перебувають в Україні, а скільки — за кордоном. Про це йшлося в коментарі голови Міноборони в ефірі телемарафону.

За словами очільника Міністерства оборони, мають здійснити облік українців за кордоном та запропонують рекрутинг за спеціальністю.

"По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, ми просто закликаємо їх пройти облік. По-друге, так, після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивуючі… Ми запропонуємо рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Після цього людина може бути впевнена, де та з ким буде служити", — розповів Умєров.

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Щодо можливого обмеження прав військовозобов'язаних за кордоном, то це лише розглядається, проводяться консультації з правоохоронцями та Мін'юстом.

"Але, як я сказав, фокус не на те, як покарати людину, а як зробити це з честю і надати всі можливості, для того, щоб у військовослужбовця було право… Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування", — зазначив міністр.

Електронні сповіщення надсилатимуть військовозобов’язаним як в Україні, так і за кордоном

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у разі ухвалення рішення про виклики до територіальних центрів комплектування (військкоматів) через електронне сповіщення їх отримають усі: як в Україні, так і за кордоном.

Як будуть сповіщати

Міноборони сказав про можливість сповіщати військовозобов’язаних чоловіків про необхідність з’явитись до ТЦК через електронне сповіщення. Отримувачами будуть і ті українці, які перебувають за межами країни.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", — сказав Умєров.

За його словами, Міноборони працює над технічними рішеннями для того, щоб цей процес був цивілізованим.

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Облік військовозобов'язаних українців за кордоном

Міністр оборони Умєров наголосив, що облік військовозобов'язаних українців, які живуть за кордоном теж вдбудеться. Там також агітуватимуть їх повертатися для захисту Батьківщини.

"По-перше, ми хочемо зробити облік цих людей, просто закликаємо їх пройти облік. По-друге… після обліку ми пропонуємо їм різні опції, мотивувальні… Ми йому запропонуємо рекрутинг, де він може обрати спеціальність… де він буде служити, з ким він буде служити", — додав Умєров.

Водночас він зазначив, що влада розглядає можливе обмеження деяких прав українців за кордоном, які не стануть на облік, а також тривають консультації із правоохоронними органами щодо цього. Однак акцент робиться не на тому, як покарати людину, а "як зробити це з честю і надати всі можливості для того, щоб у людини-військовослужбовця було право".

"Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективне рішення. І пропустить це Верховна Рада чи ні, залежатиме від голосування", — додав міністр.

Повістки за кордоном

Умєров зазначив, що в Україні консолідували всі бази даних для розуміння кількості чоловіків призовного віку від початку повномасштабного вторгнення, якы виїхали за кордон, тож ця інформація наразі перевіряється разом з МЗС.

"У нас є така інформація…. Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну", — уточнив міністр.

Покарання ухилянтів за кордоном

Нардеп від "Батьківщини" та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко зазначив, одним із покарань для ухилянтів за кордоном, наприклад, може бути ненадання консульських послуг.

"Якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Вона (людина — ред.) не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо. Цього теж не може бути зроблено", — розповів він.

Як він пояснив, банк запросить теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути ця посвідка, безпосередньо цей військовий облік, що означає, що можуть відключитися навіть банківські картки. Тобто фізично та людина, яка перебуває за кордоном, має пройти цю ідентифікацію.

"Якщо в неї все в порядку, вона виїхала за кордон по певних документах. Ви ж бачите, до речі, Генеральний штаб просить, щоб прибрати з демобілізації людей, точніше, прибрати тих, хто не підлягає мобілізації, людей з другою групою інвалідності. Тобто фактично, якщо ти виїхав з третьою групою або з другою, то, згідно з новим (майбутнім — ред.) законом, все одно ти проходиш військовий облік, але вже ти будеш тією людиною, яка, можливо, буде мобілізована", — додав нардеп.

Нагадаємо, народні депутати України вагаються щодо необхідності ухвалення жорстких норм щодо мобілізації, тож законопроєкт, швидше за все, відправлять на доопрацювання.

Фокус вже писав, що новий законопроєкт про мобілізацію змінює підхід до видачі повісток, а також автоматично робить ухилянтами всіх військовозобов'язаних, хто вчасно не з'явиться в ТЦК оновити дані.