"Авіаносець" тягне на дно: в ІС назвали Крим тягарем для РФ та оцінили перспективи деокупації

Півострів вже не є надійним для росіян, оскільки втрачає логістичні спроможності.

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Війська та флот РФ не почувають себе у безпеці у Криму. Подробиці в опубліковані у матеріалі спільного проєкту OBOZ та групи "Інформаційний спротив".

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Посилить тиск на РФ: у розвідці Естонії проаналізували наслідки удару по "Новочеркаську"

Фахівці зазначили, що російський флот втратив крейсер "Москва", БДК "Минськ", "Новочеркасск", ДЕПЛ "Ростов-на-Дону" та багато інших суден. У разі повної втрати функціональності Керченського мосту Крим взагалі втратить хоч якесь мінімальне значення. Ресурси на півострів у такому разі доведеться виділяти.

Для російських окупантів Крим міг стати мав опорою в їхній окупації всієї південної частини України, а перетворився на тягар. Сукупність проблем, на думку аналітиків, спровокує більше втрат та проблем, ніж позитивного ефекту.

У якийсь момент утримання Криму для російських окупантів стане ще більш проблематичним, ніж, наприклад, правого берега Херсонської області. Крим для російського керівництва – репутаційне питання. Прагнення за будь-яку ціну втримати півострів може негативно вплинути на подальше існування Росії.

"Можливо, саме це режим і доб'є", – йдеться у матеріалі військових експертів.

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Російський великий десантний корабель "Новочеркасск", який перебував у порту Феодосії, в ніч на 26 грудня був атакований. Судно було навантажене боєприпасами. Зокрема, там були ракети "Калибр" і КАБи.

У Повітряних Силах проінформували, що в момент атаки корабель міг перевозити боєприпаси та іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Пізніше оприлюднили супутникові знімки знищеного корабля — він пішов на дно. Також у ЗМІ повідомили, що частково затонуло ще одне судно.

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що у Росії шукають винних у знищенні великого десантного корабля ВДК "Новочеркасск". Партизани повідомляють, що окупанти шукають навідників серед місцевого населення.