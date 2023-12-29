"Найважче ще попереду": Жорін озвучив прогноз на 2024 рік (відео)

На думку заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максима Жоріна, українцям небезпечно розслаблятися, оскільки у ворога ще є велика кількість резерву.

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Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін вважає, що 2024 рік буде для України важким. Про це він сказав в ефірі телемарафону 28 грудня.

За словами Жоріна, в Україні вже спостерігається певна втома не тільки в цивільних, а й серед військовослужбовців. Він також зазначив, що російські сили навчаються в процесі війни, тому українцям не варто вважати, що найважче позаду.

"Ні, найважче ще попереду. Тому що більша частина території окупована. Тому що у ворога зараз велика кількість сил і резерву, який він може задіяти", — пояснив військовий.

Жорін поділився прогнозом на наступний рік

Жорін вказав на те, що окупанти продовжують будувати ешелоновану оборону, яку доведеться долати українським захисникам. На його думку, ЗС РФ робитимуть усе, щоб стримати українські сили.

"Ми маємо справу з хворим терористом, який буде використовувати абсолютно всі, зокрема, заборонені методи", — сказав Жорін.

Військовий також заявив, що наразі ініціатива на полі бою перебуває у російських окупантів, проте українці можуть знову отримати перевагу, зробивши ставку на сучасні технології.

Нагадаємо, 26 грудня співзасновник компанії DroneUA Валерій Яковенко заявив, що кількість виробників безпілотників і налагоджена логістика дають змогу Україні виробити мільйон FPV-дронів у 2024 році.

Раніше, 7 грудня, неурядова організація "Братиславський форум глобальної безпеки" опублікувала звіт, у якому представили п'ять можливих сценаріїв перебігу російсько-української війни у 2024 і 2025 роках.