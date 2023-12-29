"Самое трудное еще впереди": Жорин озвучил прогноз на 2024 год (видео)

По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, украинцам опасно расслабляться, так как у врага еще есть большое количество резерва.

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Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин считает, что 2024 год будет для Украины тяжелым. Об этом он сказал в эфире телемарафона 28 декабря.

По словам Жорина, в Украине уже наблюдается определенная усталость не только у гражданских, но и среди военнослужащих. Он также отметил, что российские силы обучаются в процессе войны, поэтому украинцам не стоит считать, что самое трудное позади.

"Нет, самое трудное еще впереди. Потому что большая часть территории оккупирована. Потому что у врага сейчас большое количество сил и резерва, который он может задействовать", — объяснил военный.

Жорин поделился прогнозом на следующий год

Жорин указал на то, что оккупанты продолжают строить эшелонированную оборону, которую придется преодолевать украинским защитникам. По его мнению, ВС РФ будут делать все, чтобы сдержать украинские силы.

"Мы имеем дело с больным террористом, который будет использовать абсолютно все, в том числе, запрещенные методы", — сказал Жорин.

Военный также заявил, что на данный момент инициатива на поле боя находится у российских оккупантов, однако украинцы могут вновь получить преимущество, сделав ставку на современные технологии.

Напомним, 26 декабря соучредитель компании DroneUA Валерий Яковенко заявил, что количество производителей беспилотников и налаженная логистика позволяют Украине произвести миллион FPV-дронов в 2024 году.

Ранее, 7 декабря, неправительственная организация "Братиславский форум глобальной безопасности" опубликовала отчет, в котором представили пять возможных сценариев хода российско-украинской войны в 2024 и 2025 годах.