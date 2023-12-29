"Легенда": у Львові внаслідок ракетної атаки загинув відомий баскетболіст (фото)

Bіктор Кобзистий був тренером та майстром спорту з баскетболу. Йому було 44 роки.

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Унаслідок ракетного удару РФ по Львову 29 грудня загинув відомий баскетболіст, тренер та майстер спорту Bіктор Кобзистий. Про це повідомив у фейсбук начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

"Сьогодні під час підступного обстрілу р*шистськими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним", — написав Нікулін.

Користувачі висловили співчуття родині загиблого:

Легенда…

Вічна пам'ять. Співчуття родині, близьким і друзям.

Памʼятаю, як він грав за збірну в 2000-х… Щирі співчуття.

Як так? Вітя….

Віктор Кобзистий: що відомо

Віктор Володимирович Кобзистий (нар. 7 березня 1979, Кременчук) — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. З дитинства займався футболом та хокеєм, але через високий зріст довелося відмовитися від футболу. Був найкращим гравцем України серед 17-річних баскетболістів.

Свого часу грав за збірну України у Чемпіонаті Європи з 2001 та 2005 рр. Завершив кар'єру гравця влітку 2011 року.

У 2011—2014 рр. працював асистентом головного тренера київського "Будівельника", у 2014 — головним тренером "ДніпроАЗОТ" з м. Кам'янське (до перейменування — Дніпродзержинськ). З 2015 року — був президентом БК "Кремінь". У Віктора Кобзистого залишилася дружина і двоє синів.

Нагадаємо, що 29 грудня РФ здійснила масований ракетний обстріл низки міст України. Внаслідок атаки ЗС РФ у Львові постраждало щонайменше 15 осіб. Пошкоджено будинки та навчальні заклади.

За даними Львівської обласної військової адміністрації, одна людина загинула та ще 8 отримали поранення. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 навчальні заклади.