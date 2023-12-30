В Україні розробили "броньовані колеса": чим вони допоможуть ЗСУ на фронті (фото)

Українські вставки в шини не поступаються світовим моделям. Вони вироблені з матеріалів, що не схильні до передчасного руйнування, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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В Україні тестують спеціальні вставки в автомобільні шини для бойових пікапів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Facebook.

"Українська технологія RunFlat — тестуємо "броньовані колеса" для бойових пікапів з Brave1 (кластер для розвитку Defense Tech в Україні, — ред.)", — сказав Михайло Федоров.

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Він зазначив, що RunFlat — це спеціальні вставки в автомобільні шини, вони дають змогу їхати машині на пробитих чи пошкоджених колесах. Зі слів Федорова, це особливо актуально під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставки провізії українським військовим. Зокрема, бійцям не потрібно буде зупинятися та наражати себе на небезпеку, оскільки вони зможуть продовжити рух до безпечного місця.

Спеціальні вставки в автомобільні шини Спеціальні вставки в автомобільні шини

Михайло Федоров наголосив, що українські вставки RunFlat не поступаються світовим моделям, вони вироблені з матеріалів, які не схильні до передчасного руйнування. Команда розробників планує запустити масове виробництво та розширити модельний ряд на великі броньовані машини.

"Броньовані колеса" — лише одна з розробок, яка допоможе захисникам і захисницям зберегти найцінніше — життя", — додав Федоров.

Нагадаємо, 29 грудня молодший сержант ЗСУ Юрій Басюк розповів, що у Вінниці налагодили виробництво модифікованих приладів "Цукорок", які допомагають у виявленні ворожих дронів. Він зазначив, що першу партію вже передали українським бійцям на "гарячі" ділянки фронту.

26 грудня тало відомо, що бійці Нацгвардії випробували нові вибухові пристрої, які можна використовувати як заряд для FPV-дронів, на Запорізькому напрямку. Зокрема, відбулася перевірка деяких видів нарядів.