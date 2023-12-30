Не Patriot: чим Україна могла б збити бомбардувальник Ту-22М3, про який писали в соцмережах

С-200 — це зенітно-ракетний комплекс, який має дальність ураження до 300 км. На думку журналістів Forbes, тільки він потенційно міг би збити російський бомбардувальник.

Related video

В соціальних мережах була попередня інформація, що під час ударів ракетами по Україні було збито стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Якщо заяви правдиві, то збити їх могла лише одна система. Про це повідомляє Forbes.

У випадку якщо українська протиповітряна оборона дійсно планувала збити російській стратегічний бомбардувальник, то це можна було б зробити лише однією системою — С-200. На думку автора, виключно цей радянський ЗРК міг би зробити подібне.

Скриншот українського телеграм-каналу про непідтверджену інформацію про збиття Т-22М3

С-200 — це комплекс, який було створено для захисту міст та військових баз від американських висотних бомбардувальників. Ракети В-860 та В-880 довжиною понад 10 метрів й важать по вісім тонн. Пускові установки батареї можуть повільно рухатись разом з радарами. Радіолокаційна станція "Дубрава" та П-15М2 можуть фіксувати та посилювати отриманий сигнал. Радіус дії першої РЛС складає 600 км, а другої — 128 км.

Завдяки потужним зенітним ракетам, в останній модифікації ЗРК здатний уражати ціль на відстані до 300 км й на висоті до 40 км. За ідеальних умов протиракета має ще більшу дальність. Вона буде навіть більша, ніж у ЗРК Patriot з ракетою PAC-2. Вона має радіус до 180 км.

Наразі невідомо, скільки в Україні є ЗРК С-200, та які ракети до них є в наявності. За деякими чутками, Болгарія могла передати Києву частину своїх зенітно-ракетних комплексів С-200. Російській Ту-22М3 наблизився достатньо близько до українського кордону, щоб потенційно потрапити в зону дії радянського комплексу. Проте Україні для ураження треба було б підтягнути великий комплекс до кордону, щоб вийти на прямий пуск.

Варто додати, що Повітряні сили не підтвердили інформацію про знешкодження бомбардувальника Ту-22М3.

Нагадаємо, 19 серпня у Міноборони РФ заявили про перехоплення ракет С-200, які нібито запустила Україна.

30 грудня OSINT-розслідувач показав, що РФ намалювала силуети винищувачів на авіабазі в Приазовʼї.