Посеред зруйнованого Вугледару: "Чорні запорожці" показали вцілілий памʼятник Шевченку

У 72-ій бригаді підписали світлину словами "Стоїть Шевченко. Стоїть і Вугледар".

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Українські військові тримають оборону міста Вугледар. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали вцілілий памʼятник Тарасу Шевченку. Про це повідомляє пресслужба військових.

На памʼятнику українському кобзареві помітні сліди від влучання осколків. Проте окрім цих слідів на памʼятнику викарбувані рядки: "Свою Україну любіть, любіть її… Во время люте, в останню тяжкую мінуту за неї Господа моліть".

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"Стоїть Шевченко. Стоїть і Вугледар!" – підписали світлину військові.

У зведені Генерального штабу ввечері 30 грудня повідомляється, що Вугледар ворог обстріляв з артилерійських та мінометних засобів. На Шахтарському напрямку було відбито 2 атаки.

Російські окупанти активно намагались атакувати Вугледар. Українські військові знищили велику кількість бронетехніки окупантів, а також відкинув ворога далі від важливого міста. Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео про те, як українські захисники розгромили батальйон "Алга" 72-ї бригади ЗС РФ.

Нагадаємо, 22 грудня ЗСУ підірвали рідкісний ПТРК "Штурм-СМ" військ РФ під Вугледаром.

18 грудня ЗМІ писали, що російська елітна бригада морської піхоти втратила 50% особового складу під час боїв за Вугледар.