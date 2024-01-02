Росіяни ставитимуть на військовий облік 17-річних українців: до чого готується ворог на ТОТ

Росіяни створюють спеціальні комісії для початкової постановки громадян на військовий облік на тимчасово окупованих територіях, розповіли в правозахисній групі.

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На тимчасово окупованих територіях 17-річних українців ставитимуть на військових облік. Про це повідомила "Східна правозахисна група" у Facebook.

Окупаційні адміністрації РФ створюють комісії для початкової постановки громадян на військовий облік.

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"Дані "комісії" щодо початкової постановки громадян на військовий облік у період з 10.01.2024 по 31.03.2024 мають провести початкову постановку на військовий облік громадян чоловічої статі 2007 (17 років) року народження", — йдеться у повідомленні.

Також "комісії" здійснюватимуть з 10 січня по 31 грудня 2024 року постановку на військовий облік чоловіків старшого віку, які повинні бути зареєстровані у військових комісаріатах.

Крім цього, у групі наголосили, що окупаційні адміністрації доручили силовим органам розшукувати та затримувати "ухилянтів", аби доставляти їх до військових комісаріатів. Також освітнім установам на тимчасово окупованих територіях надали припис щодо своєчасної організації та явки 17-річних учнів та старшого віку для постановки на військовий облік.

"Цей факт свідчить про підготовку окупантів до масштабної мобілізації, аналогічні процеси проводилися навесні-восени 2021 року", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня у Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях 14-річних підлітків ворог направляв на військову підготовку, а 16-річних — готував до мобілізації.

5 грудня стало відомо, що на ТОТ окупанти розбудовували мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків. У Луганську на базі псевдоколеджу росіяни відкрили "Центр військово-спортивної підготовки".