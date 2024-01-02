Відпрацювали свій ресурс: РФ боїться "перевантажити" свої Ту-95, — експерт (відео)

За словами Олександра Коваленка, літаки Ту-95 були зроблені ще за радянських часів та вже давно відпрацювали своє. Тому окупанти прикріплюють до них лише 2-4 ракети, щоб "не ризикувати".

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Одними з носіїв, з яких атакували ракетами українські міста 2 січня, були літаки ТУ-95МС, які мають ще радянське походження та які ризиковано експлуатувати. Про них розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" військовий аналітик Олександр Коваленко.

Він запевнив, що ці ракетоносії можуть нести до 8 ракет одночасно, але російські окупанти бояться перевантажувати ці старі моделі ще радянського виробництва. Росія наразі не виробляє такі літаки.

"Ми вже давно фіксуємо, що вони намагаються використовувати лише 2-3-4 ракети одночасно, і це пов’язано саме з ризиком перенавантаження", — пояснив експерт.

Загалом такий літак може нести на борту 8 ракет Х-101, Х-55, Х-555. Проте ці літаки вже відпрацювали свій ресурс, тож російські окупанти бояться ризикувати з ними.

Чим обстрілювала українські міста РФ 2 січня

Як повідомляють українські військові, спочатку Україну атакували "шахедами". Усі 35 ударних БПЛА Shahed-136/131 були знищені силами ППО.

Крім того, вранці ворог застосував стратегічну авіацію — 16 бомбардувальників Ту-95МС, які запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Також зафіксовано пуски з винищувачів МіГ-31К — 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

З моря ворог атакував міста України 3 крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12 ракетами "Іскандер"-М/С-300/С-400.

Літаки тактичної авіації Су-35 запустили 4 радіолокаційні ракети Х-31П.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в офіційному телеграм-каналі, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом за три останні дні Росія випустила по Україні 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів.

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Рятувальники працюватимуть цілодобово: Зеленський про наслідки масованого обстрілу України

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський озвучив, що через ракетний удар РФ 2 січня постраждали понад 120 осіб, а п'ятеро загинули.

Крім того, у МЗС відреагували на терористичну атаку по Україні та назвали, яких дій очікують від світу.