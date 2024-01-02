Отработали свой ресурс: РФ боится "перегрузить" свои Ту-95, — эксперт (видео)

По словам Александра Коваленко, самолеты Ту-95 были сделаны еще в советское время и уже давно отработали свое. Поэтому оккупанты прикрепляют к ним только 2-4 ракеты, чтобы "не рисковать".

Related video

Одними из носителей, с которых атаковали ракетами украинские города 2 января, были самолеты ТУ-95МС, которые имеют еще советское происхождение и которые рискованно эксплуатировать. О них рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" военный аналитик Александр Коваленко.

Он заверил, что эти ракетоносители могут нести до 8 ракет одновременно, но российские оккупанты боятся перегружать эти старые модели еще советского производства. Россия пока не производит такие самолеты.

"Мы уже давно фиксируем, что они пытаются использовать только 2-3-4 ракеты одновременно, и это связано именно с риском перегрузки", — пояснил эксперт.

В целом такой самолет может нести на борту 8 ракет Х-101, Х-55, Х-555. Однако эти самолеты уже отработали свой ресурс, поэтому российские оккупанты боятся рисковать с ними.

Чем обстреливала украинские города РФ 2 января

Как сообщают украинские военные, сначала Украину атаковали "шахедами". Все 35 ударных БПЛА Shahed-136/131 были уничтожены силами ПВО.

Кроме того, утром враг применил стратегическую авиацию — 16 бомбардировщиков Ту-95МС, которые запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Также зафиксированы пуски с истребителей МиГ-31К — 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

С моря враг атаковал города Украины 3 крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12 ракетами "Искандер"-М/С-300/С-400.

Самолеты тактической авиации Су-35 запустили 4 радиолокационные ракеты Х-31П.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в официальном телеграм-канале, украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, всего за три последних дня Россия выпустила по Украине 170 "шахедов" и десятки ракет различных типов.

Важно

Спасатели будут работать круглосуточно: Зеленский о последствиях массированного обстрела Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил, что из-за ракетного удара РФ 2 января пострадали более 120 человек, а пятеро погибли.

Кроме того, в МИД отреагировали на террористическую атаку по Украине и назвали, каких действий ожидают от мира.