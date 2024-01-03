Удар ЗС РФ по школі й дитсадку в Харкові: названо масштабні наслідки

За даними правоохоронців, на місці удару знайшли уламки ракети типу С-300. Зруйновано не тільки школу, а й корпуси дитячого садка, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

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У Харкові розслідують порушення законів і звичаїв війни з боку Росії, війська якої ввечері 2 січня завдали удару по школі в Основ'янському районі міста. Про це 3 січня повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що удару було завдано близько 22:45. Зафіксовано часткове руйнування школи, а також пошкодження корпусів дитсадка. У житлових будинках від вибухової хвилі вибито вікна.

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Обстріл Харкова: російські окупанти вдарили ракетою по школі (фото)

На місці виявили уламки ракети типу С-300.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Ракетний обстріл Харкова 2 січня

Нагадаємо, що вранці 2 січня ЗС РФ завдали масованого удару по Харкову із застосуванням Х-47 "Кинджал". Також на місці обстрілу знайшли уламки ракети "Іскандер".

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали 62 людини, із них шестеро дітей. Одна жінка загинула. Наразі в медустановах міста перебувають 28 осіб, включно з чотирма дітьми. Двоє дорослих у важкому стані.

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Через ракетний удар РФ постраждали понад 120 осіб, а п'ятеро загинули, — Зеленський (відео)

Нагадаємо, 2 січня одна з російських ракет влучила в один із лікувальних закладів Києва, де проходили реабілітацію травмовані та поранені українські захисники.