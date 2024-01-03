Son of Blackbird: надсекретний американський літак готується до першого польоту у 2025 році

Ідейний наступник літака SR-71 Blacbird стане безекіпажним, гіперзвуковим та потенційним носієм гіперзвукових ракет. Він може кардинально змінити застосування авіації Повітряними силами США.

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Безпілотний гіперзвуковий літак SR-72 Son of Blackbird готується до першого польоту у 2025 році. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Секретна розробка Lockheed Martin нібито планується до першого польоту. Вважається, що проєкт для Повітряних сил США буде розвивати швидкість понад 6437 км/год. Він стане найшвидшим літаком в історії. Ймовірно, його роль включатиме таку ж діяльність, що й у його попередника SR-71 Blackbird.

SR-71 Blacbird Фото: Вікіпедія

SR-71 свого часу встановив рекорди швидкості у 1974 році. Його зняли з експлуатації у 1988 році й він увійшов в історію як найшвидший пілотований літак. Його наступник Son of Blackbird може бути безпілотним, гіперзвуковим та багаторазовим. Основним завданням літака буде розвідка, спостереження та рекогносцировка.

Окрім цього вважається, що SR-72 буде підтримувати нову гіперзвукову ракету HSSW. Це має дозволити уражати важливі цілі в небезпечних умовах, в яких пілотовані літаки були б занадто повільними та недостатньо маневреними. Візуально Son of Blackbird буде схожим на свого "батька" й матиме довжину близько 30 метрів. На озброєння він може надійти вже у 2030 році.

Потенційно новий літак може докорінно змінити способи використання авіації військовими. Швидкість понад 6400 км/год. дозволить швидко дістатись місця призначення. З США до Європи можна буде долетіти усього за півтори години. Технології реактивних двигунів за 60 років значно просунулись уперед. Але й виклики збільшились. Літаку потрібно маневрувати та швидко розвивати високих швидкостей, щоб ухилятись від сучасних засобів ППО.

Відтак у межах програми SR-72 планується розробка гіперзвукової силової установки з комбінованим циклом на основі турбіни багаторазового використання. Двигун є різновидом повітряно-реактивної силової установки, яка поєднує турбовентиляторні двигуни та надзвукову реактивну установку. Останній й має надати можливість підтримувати швидкість понад 5 Махів, а потенційно перевищувати 10 Махів.

Нагадаємо, армія США готується до тестування гіперзвукових ракет морського базування на есмінці Zumwalt.

19 грудня ЗМІ писали, що Конгрес США вимагає якнайшвидше впровадити гіперзвуковий перехоплювач.